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Starbucks закрыла кофейни в китайской провинции Хубэй

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Сеть кофеен Starbucks временно приостановила работу в центральной китайской провинции Хубэй из-за эпидемии пневмонии. Об этом в субботу, 25 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Starbucks China.

«Из соображений безопасности и здоровья сотрудников и клиентов все кофейни Starbucks в провинции Хубэй временно приостановят работу на период празднования Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января)», — говорится в заявлении компании.

Дата возобновления работы кофеен не уточняется.

Одновременно с этим Starbucks выделила 3 млн юаней Китайскому фонду Красного Креста для покупки защитных костюмов, масок и других необходимых материалов для медиков.

Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено — закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы.

По последним данным, число летальных исходов от пневмонии нового типа в Китае выросло до 41, количество заразившихся увеличилось до 1372 человек.

24 января Ростуризм попросил туроператоров предлагать российским клиентам поездки в другие страны вместо Китая из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее 25 января стало известно, что туристические компании и онлайн-агентства Китая с 27 января прекращают организацию групповых туров из-за эпидемии коронавируса.

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