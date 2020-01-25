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Российский туроператор объявил об эвакуации клиентов из Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский туроператор «Русь Тур» сообщил об эвакуации туристов с острова Хайнань (Китай) в связи с обострением эпидемиологической обстановки. Продажи новых туров приостановлены по рекомендации Ростуризма.

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В связи с распространением коронавируса на Хайнане запрещены любые экскурсии и массовые мероприятия, отмечается на сайте туроператора.

В компании уточнили, что туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются, туры на последующие дни могут быть перенесены на любую дату до 1 сентября включительно. В случае улучшения ситуации и возобновления продаж туры будут восстановлены, уточнил оператор.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1372 человек, зафиксирован 41 летальный исход.

24 января Ростуризм попросил туроператоров предлагать российским клиентам поездки в другие страны вместо Китая из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее 25 января стало известно, что туристические компании и онлайн-агентства Китая с 27 января прекращают организацию групповых туров из-за эпидемии коронавируса.

Также власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на ЧС в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах. В совокупности на этих территориях проживают 1,2 млрд человек.

Первой наивысший уровень объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса — город Ухань. Позже о введении особых мер безопасности объявили Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

Отмечается, что власти отменяют массовые мероприятия в честь Нового года, рекомендуют избегать скоплений людей, носить маски в общественных местах.

Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.

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