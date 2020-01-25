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У заболевшего в Шереметьево китайского мальчика не нашли коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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У мальчика из Китая, прибывшего в московский аэропорт Шереметьево и пожаловавшегося на недомогание, не выявлен коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Ребенку поставлен диагноз «синдром раздраженного кишечника», вирусная патология исключена, передает ТАСС. У 374 пассажиров того же рейса и 14 членов экипажа жалоб на здоровье нет.

Мальчик прибыл транзитным рейсом из Пекина 25 января. Его семья отрицает контакты с инфекционными больными и посещение неблагополучных районов. В 19:50 они должны вылететь в Афины.

Ранее 25 января сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.

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