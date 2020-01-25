Турагентов Китая обязали полностью прекратить групповые туры

Туристические компании и онлайн-агентства Китая с 27 января прекращают организацию групповых туров из-за эпидемии нового коронавируса в стране. Об этом 25 января сообщает Центральное телевидение Китая.

Муниципальное бюро культуры и туризма отмечает, что туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

Также телеканал сообщает, что из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на ЧС в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах. В совокупности на этих территориях проживают 1,2 млрд человек.

Первой наивысший уровень объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса, — город Ухань. Позже о введении особых мер безопасности объявили Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

Отмечается, что власти отменяют массовые новогодние мероприятия, рекомендуют избегать скоплений людей, носить маски в общественных местах.

Ранее в этот же день сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.