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Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан Китая

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Фото: РЕН ТВ
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У госпитализированных в Москве с высокой температурой граждан Китая не выявлены признаки пневмонии, сообщили 26 января в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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Отмечается, что скорая прибыла в московский отель, где остановились китайские туристы, и осмотрела всех, кто жаловался на симптомы, схожие с ОРВИ.

«С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения было госпитализировано семь человек с признаками ОРВИ. Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания», — указали в департаменте, подчеркнув, что признаков пневмонии нет.

Угрозы для жизней заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет, добавили в департаменте.

Вечером 25 января стало известно, что из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Директор отеля рассказал о восьми госпитализированных.

С 31 декабря в Китае быстро распространяется пневмония, вызванная новым типом коронавируса (2019-nCoV). К настоящему моменту заражены более 1400 человек, 41 пациент скончался, в том числе один медик.

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и на границе КНР и России.

По данным Минздрава, в РФ случаев заболевания не было выявлено.

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