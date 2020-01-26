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Новый тип коронавируса диагностировали у троих врачей в Пекине

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Фото: twitter.com
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В Пекине трое врачей заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом 25 января сообщила в Twitter газета «Жэньминь жибао».

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По данным издания, двое заболевших медиков ездили в Ухань — эпицентр распространения коронавируса.

В настоящее время все трое врачей и контактировавшие с ними люди помещены в карантин. Утром в субботу стало известно, что 62-летний врач из больницы в Ухане скончался из-за коронавируса.

31 декабря стало известно о распространении пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Позже эксперты установили, что причиной стал новый тип коронавируса (2019-nCoV).

К настоящему моменту заражены не менее 1330 человек, зарегистрирован 41 летальный, в том числе один на границе РФ и Китая.

Случаи заболевания новым вирусом уже фиксировали в США, Сингапуре, Непале, Южной Корее, Франции и Австралии. Вечером 25 января в Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали семь граждан Китая.

По данным Минздрава, пока случаев заболевания в РФ не выявлено.

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