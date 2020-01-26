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Число зараженных коронавирусом достигло почти 2 тыс. человек

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Фото: TASS/Zuma
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В Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1975 человек. Количество летальных случаев возросло до 56. Об этом 26 января сообщил госкомитет по делам здравоохранения КНР.

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Отмечается, что состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что среди зараженных трое врачей из Пекина, еще один медик скончался.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях о заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава, в России заболевание не выявлено.

При этом власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

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