В Канаде зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, зафиксирован в канадском Торонто, сообщило 25 января Reuters.

По данным агентства, заболевший недавно вернулся из китайского города Ухань. Он госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Ранее в субботу стало известно, что число погибших от нового коронавируса достигло 54 человек, заражены более 1400.

В Китае 31 декабря быстро распространяется пневмония, вызванная новым видом коронавируса (2019-nCoV). Первые случаи зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй.

Случаи заболевания зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции. По данным Минздрава, в России зараженных нет, эпидемиалогическая обстановка стабильна.