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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек

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Фото: twitter.com
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Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 54 человек. Зафиксированы 323 новых случая заражения, пишет Global Times.

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Отмечается, что 13 человек умерли в провинции Хубэй.

Ранее сообщалось о 41 умершем и 1372 случаях заражения.

В Китае 31 декабря быстро распространяется пневмония, вызванная новым типом коронавируса (2019-nCoV). Первые случаи зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй.

К настоящему моменту заражены более 1400 человек, в том числе трое врачей, еще один медик скончался. Врасти КНР предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. Более 10 китайских городов закрыты на карантин.

Случаи заболевания коронавирусом уже зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. По данным Минздрава, в России зараженных пока нет.

25 января в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на коронавирус.

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