Названы первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки заражения новым типом коронавируса схожи с симптомами простуды и гриппа, однако есть и нетипичные признаки, сообщил 25 января японский телеканал NHK.

На поздних этапах у заболевших повышается температура и появляется кашель. Однако в самом начале развитие пневмонии, вызванной новым коронавирусом, может проявляться нетипично.

Японские журналисты отмечают, что у одного из заразившихся жителей Китая на протяжении несколько дней была диарея, но не было температуры. Установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов и рассказа пациента о том, что он контактировал с инфицированными.

Позже медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой, а также появляться головные боли, тошнота и общая слабость.

26 января число заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 2 тыс. человек. Количество летальных случаев возросло до 56.

Вирус впервые начал распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря. К настоящему моменту случаи заражения уже фиксируются в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде.