Токаев поручил правительству не допустить коронавирус в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину принять меры для защиты страны от появления нового типа коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 января, глава республики написал в своем Twitter.

«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — говорится в заявлении.

По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV составляет около 2 тыс. человек. Количество летальных случаев возросло до 56.

С 31 декабря в Китае быстро распространяется пневмония, вызванная новым типом коронавируса (2019-nCoV). Уточняется, что первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, а случаи инфицирования уже фиксируются в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде.

В свою очередь, власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

На фоне эпидемии некоторые страны усилили в аэропортах контроль прибывающих из Китая граждан, а КНДР и вовсе закрыла авиасообщение с КНР и ввела запрет на въезд в страну иностранцев из китайской республики.