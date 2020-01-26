Прямой эфир
Сюжет:

Токаев поручил правительству не допустить коронавирус в Казахстан

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину принять меры для защиты страны от появления нового типа коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 января, глава республики написал в своем Twitter.

В масочном режиме: Дальний Восток ограничивает контакты с Китаем
В российских регионах собираются приостановить все образовательные и культурные обмены с КНР

«Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — говорится в заявлении.

По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV составляет около 2 тыс. человек. Количество летальных случаев возросло до 56.

С 31 декабря в Китае быстро распространяется пневмония, вызванная новым типом коронавируса (2019-nCoV). Уточняется, что первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, а случаи инфицирования уже фиксируются в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде.

В свою очередь, власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

На фоне эпидемии некоторые страны усилили в аэропортах контроль прибывающих из Китая граждан, а КНДР и вовсе закрыла авиасообщение с КНР и ввела запрет на въезд в страну иностранцев из китайской республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор прокомментировал госпитализацию граждан Китая в Москве
Starbucks закрыла кофейни в китайской провинции Хубэй

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020