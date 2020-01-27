Коронный прием: успеют ли ученые создать лекарство от китайского вируса

Китайский коронавирус по своему строению схож с возбудителем тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, выяснили ученые из КНР. Поэтому есть вероятность, что победить его поможет разработанное тогда же лекарство. Тем временем число заразившихся 2019-nCoV к воскресенью перевалило за 2 тыс. человек, и в обозримом будущем оно может вырасти еще на тысячу. Несмотря на то что россиян среди заболевших нет, отечественные туроператоры уже прекращают продавать путевки в КНР, а Госдума официально просит МИД ограничить потоки людей из этой страны. Согласны с этим и ученые, которые считают, что распространение вируса идет «нормальными темпами», хотя определенные основания не доверять данным, предоставленным правительством Китая, все-таки есть.

Нездоровая география

Темпы распространения коронавируса (2019-nCoV) стремительно растут. Согласно данным, которые «Известиям» предоставили в Минздраве РФ, к вечеру 25 января в мире было зафиксировано 1438 случаев заболевания новым вирусом, 98% из которых зарегистрированы в Китае. География эпидемии уже включает в себя Тайвань, Японию, Южную Корею, Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Непал, Малайзию, Австралию, США и Францию. Количество смертей из-за 2019-nCoV к вечеру субботы достигало 42.

Согласно счетчику на сайте китайского издания South China Morning Post, в воскресенье случаев заболевания коронавирусом было уже 2082, и 56 из них привели к летальному исходу.

— Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, — уточнила в беседе с «Известиями» председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Вирус_1 Сотрудник полиции проверяет температуру у водителя на одном из пропускных пунктов в Ухане Фото: Getty Images/Barcroft Media

Город Ухань, который считается очагом распространения 2019-nCoV, закрыт на карантин. Сейчас там спешно строят две специализированные больницы в общей сложности на 2,5 тыс. мест. Судя по накопленной практике, болезнь подтверждается в 45% случаев, поэтому в обозримом будущем число заразившихся увеличится еще примерно на тысячу человек, заявил в воскресенье мэр Уханя Чжоу Сяньван.

Временный запрет на въезд и выезд введен также в городе Хуанган, также расположенном в провинции Хубэй. По сообщениям местных СМИ, закрыли междугороднее сообщение и власти китайской провинции Хайнань. Администрация Шанхая тоже приняла решение приостановить автобусное сообщение с другими городами, а в Пекине решили не открывать после праздников детские сады, школы и университеты, сообщила государственная радиостанция CNR.

Вирус_2 Срочное строительство госпиталя на тысячу мест в пригороде китайского Уханя из-за вспышки коронавируса Фото: Getty Images/Anadolu Agency

По словам замминистра промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпи, в стране чувствуется нехватка медицинских костюмов биологической защиты. Кроме того, в Китае запретили продажу диких животных, которые могут быть источниками заболевания.

В России подтвержденных случаев заболевания 2019-nCoV пока не зафиксировано. Согласно данным, предоставленным Минздравом РФ, в пунктах пропуска на границе ведется усиленный контроль потока приезжающих из потенциально опасных регионов. Кроме того, прибывших из Китая с признаками ОРВИ в течение 14 дней проверяют на коронавирус. Пункты пропуска между Благовещенском в Амурской области и Хэйхэ, закрытые из-за китайского Нового года, не будут работать до 1 февраля, сообщила журналистам пресс-служба правительства Амурской области. А жителей Хэйхэ, у которых заподозрят коронавирус, отправят обратно в Китай.

Меры безопасности усилены и в российских аэропортах. В пресс-службе Домодедово «Известиям» сообщили, что в здании круглосуточно дежурят медики и специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области. В Шереметьево уточнили, что меры были приняты еще на прошлой неделе, но принципиальных изменений в схему санитарного контроля, которым занимаются сотрудники Роспотребнадзора, пока не вносилось.

Коронный прием: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Практически каждый день выявляются пассажиры с высокой температурой, но ни одного случая инфицирования коронавирусом не зафиксировано, — добавила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

В пресс-службе аэропорта Внуково также сообщили, что принимают меры и тщательно досматривают пассажиров китайских рейсов.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в потенциально опасные районы Китая, а во время пребывания в КНР носить маски, не посещать рынки и массовые мероприятия, а также тщательно мыть руки перед едой.

Не дожидаясь напасти

Из Госдумы в МИД РФ было отправлено письмо с просьбой временно прекратить поездки российских туристов в Китай из-за бушующего коронавируса. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, как выяснили «Известия», в конце прошлой недели обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой ограничить поток туристов из РФ в КНР, а также из Китая в Россию. Как заявил «Известиям» сам глава либерал-демократов, превентивные меры пора принимать и на российской территории. По его мнению, профильные ведомства должны обратиться к населению и рекомендовать воздержаться от массовых мероприятий, походов в театры, кино и крупные магазины.

В «Единой России», как сообщил «Известиям» первый зампред думской фракции ЕР Андрей Исаев, также считают необходимым принять меры заранее, не дожидаясь прихода вируса. По словам депутата, Минздрав готов к встрече с болезнью и сделает всё, чтобы не допустить распространения заболевания в России.

Вирус_3 В Центральном госпитале города Ухань Фото: РИА Новости

Несмотря на то что число заболевших в Китае множится день ото дня, а новые случаи заражения фиксируются и в других частях планеты, россиян напасть пока миновала. Как рассказали «Известиям» в генконсульстве России в Шанхае, на консульском учете в городе, население которого насчитывает более 23 млн человек, состоят свыше 1,5 тыс. россиян.

— В основном это бизнесмены, студенты и члены их семей. Однако многие уже разъехались по домам — как по причине новогодних праздников (сейчас КНР отмечает Новый год. — «Известия»), так и из-за студенческих каникул, которые продлятся до 17 февраля, — сообщили «Известиям» в российском диппредставительстве в Шанхае.

Там также уточнили, что граждан РФ среди заболевших 2019-nCoV пока нет.

Тем временем, согласно официальной статистике ФСБ, в 2018 году в КНР из России въехало 2 297 352 человека. А за три первых квартала 2019-го — 1 914 007 человек. Это на 260 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Любопытно, что на авиаперелеты приходится лишь около 25% поездок в Поднебесную. Львиная доля россиян добирается до Китая на автомобилях: судя по всему, речь идет о жителях Дальнего Востока.

Не до туров

В пятницу в связи с сообщением Роспотребнадзора Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендации воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам и турагентам предписало приостановить продажу туров по этому направлению. Кроме того, представители туриндустрии теперь обязаны информировать клиентов об эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе.

— С пятницы продажи туров в Китай прекращены, текущие рейсы выполняются, туристы возвращаются в Россию по расписанию. Пока только один туроператор принял решение о досрочном вывозе клиентов, — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), член наблюдательного совета ассоциации туроператоров «Турпомощь» Дмитрий Горин.

Если говорить о сегменте организованных путешествий, по состоянию на вечер пятницы 6 тыс. российских туристов находилось на острове Хайнань и еще 1 тыс. — в городах материкового Китая, подчеркнул он.

— Естественно, в связи с тем что новые туры не продаются, а туристы возвращаются, цифра будет уменьшаться с каждым днем, — спрогнозировал эксперт.

Решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнань приняло руководство туроператора «Русь-тур», сообщили «Известиям» в компании. Он будет произведен в течение недели, по расписанию на бортах авиакомпании NordStar. По данным «Русь-тур», сейчас на острове находится около 1,1 тыс. его туристов.

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Tez Tour принял решение с 27 января остановить отправку туристов на китайский остров Хайнань из-за коронавируса, говорится в сообщении компании.

— Те, кто ранее приобрел туры в Китай, сейчас могут либо перебронировать поездку на другую дату, или написать заявление на возврат средств в полном объеме, — пояснил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барыкин.

Конечно, турагентства и туроператоры понесут денежные потери, однако глобальными их назвать нельзя: они будут в разы меньше, чем при отмене авиасообщения с Египтом или Турцией, добавил он.

Нормальными темпами

Ученые в Китае и других странах продолжают изучать 2019-nCoV. В данный момент известно, что рецептор клеточной поверхности нового коронавируса (он отвечает за то, как вирус вторгается в клетку. — «Известия») такой же, как и у возбудителя SARS (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus), который стал виновником вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Это означает, что разработанное тогда лекарство, возможно, будет работать и в этом случае.

Исследователь из США, президент организации EcoHealth Alliance Питер Дасцак, который изучает происхождение вирусов, заявил, что во время его работы было обнаружено около 50 видов коронавирусов летучих мышей, подобных 2019-nCoV, которые потенциально могут передаться человеку. Американские ученые нашли эти вирусы у 3% населения Китая, которые жили рядом с колониями летучих мышей. При этом люди не болели. Однако они являются «кухней» для мутаций некоторых видов вирусов, что, вероятно, породило и 2019-nCoV, утверждает Дасцак.

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Активные исследования ведутся и в лабораториях КНР. Согласно последним статьям, опубликованным в ведущих научных изданиях, китайские ученые считают, что более быстрым и дешевым методом борьбы с новым коронавирусом была бы не вакцина, а антивирусный препарат, основанный на методе адресной иммунотерапии. Питер Дасцак также полагает, что разработка вакцины будет очень дорогой.

В России работы над созданием средства борьбы с новым типом коронавируса уже начались, и они в любом случае целесообразны, сообщил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

— Дело в том, что сценарий развития событий может быть разным. Возможно, к моменту разработки такой вакцины вспышек заболеваемости уже не будет. А может случиться так, что в связи с китайским Новым годом заболевание получит очень широкое распространение, и тогда производство вакцины будет чрезвычайно важным, — считает он.

По словам специалиста, любые инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем от человека к человеку, вызывают эпидемические вспышки. На данный момент общий объем заболевших и процент смертности не превышают значений типичного сезонного гриппа A(H1N1)pdm09. Известно, что от 2019-nCoV погибли пожилые люди, имевшие хронические заболевания.

— Исходя из имеющегося опыта встреч с новыми коронавирусами в 2002 и 2012 годах, после массовых мероприятий по празднованию Нового года мы можем ожидать вполне закономерный прирост числа заболевших и, как следствие, летальных исходов, — добавил Иван Коновалов.

Однако проанализировать реальную ситуацию с распространением коронавируса сложно: есть основания не доверять данным, которые предоставляет правительство Китая, заявил «Известиям» заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

— Еще две недели назад нас пытались убедить, что вирус не передается от человека к человеку, хотя у специалистов это уже тогда вызывало сомнения. Можно также предполагать, что изначально правительство КНР пыталось успокоить общественность и занижало статистику по заболевшим, — отметил эксперт. — Сейчас, после вмешательства ВОЗ и обнародования более объективных данных, нас пытаются убедить, что вирус ускоряет свое распространение, но это тоже не так. Он распространяется нормальными темпами. Однако, по моему мнению, поток туристов из Китая нужно было остановить как минимум неделю назад, чтобы сейчас их не было в таком количестве в России.

Накануне власти КНР заявили, что коронавирус 2019-nCoV всё быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку. Заражение, по словам китайских врачей, возможно на протяжении двухнедельного инкубационного периода, когда болезнь никак не заявляет о себе у носителя вируса.

Над материалом работали: Ярослава Костенко, Наталья Башлыкова, Анна Урманцева, Мария Недюк, Алексей Забродин, Валерий Кодачигов, Александр Волобуев