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Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных

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Фото: Depositphotos
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Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные. Новый тип вируса был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухане. Об этом 26 января сообщает Xinhua.

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«В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день стало известно, что число летальных исходов от пневмонии, вызванной коронавирусом, увеличилось до 57. Число подтвержденных случаев заболевания составило 2027.

До этого сообщалось о 2002 заболевших и 56 умерших.

В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

По словам главы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, китайские специалисты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Также остается неустановленным, насколько опасными могут быть мутации вируса.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

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