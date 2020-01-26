В аэропорту Праги начнут проверять на наличие коронавируса

Руководство аэропорта Вацлава Гавела в Праге будет проводить выборочный скрининг прибывающих пассажиров для проверки на наличие признаков коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в воскресенье, 26 января.

В записи в своем профиле в Facebook Бабиш отметил, что в целях безопасности в аэропорту уже находятся медицинские и пожарные службы. Если на борту самолета, который летит в Прагу, найдут признаки наличия нового заболевания у кого-то из пассажиров, в аэропорту будут запущены совместные действия всех соответствующих служб, которые будут действовать согласно заранее разработанным планам. Помимо этого в аэропорту Праги уже размещены объявления и инструкции на нескольких языках о том, куда обращаться пассажирам, подозревающим у себя признаки коронавируса.

Бабиш подчеркнул, что страны Евросоюза должны своевременно обеспечить все необходимые условия для предотвращения распространения новой инфекции. Он обратил внимание на то, что на фоне празднования китайского Нового года в конце января очень велика вероятность роста числа перелетов в и из Китая, что может привести к увеличению риска переноса заболевания.

26 января руководство Китая поддержало идею продлить праздничные каникулы в стране по случаю наступления Нового года по лунному календарю на фоне вспышки коронавируса. Также стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек. При этом число погибших от вируса по-прежнему составляет 57 человек. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов. По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.