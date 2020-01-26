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В Китае сообщили о нехватке средств биозащиты из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO
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Китай может начать импорт защитного оборудования при лечении всё большего числа пациентов, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, сообщает The Media Times в воскресенье, 26 января.

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Особенно острую нехватку биозащитных костюмов, масок и очков испытывает город Ухань в провинции Хубэй, ставшей основным очагом распространения инфекции.

Комиссия по здравоохранению Уханя сообщила о том, что город нуждается в более чем 10 тыс. больничных коек как для лечения подтвержденных случаев инфицирования, как и для обследования пациентов при подозрении на коронавирус.

Кроме этого, как пишет ТАСС со ссылкой на заявление замглавы министерства промышленности и информатизации Китая Вана Цзянпина, провинция Хубэй нуждается в 100 тыс. комплектах медицинских защитных костюмов в сутки, при этом предприятия в КНР способны производить только 30 тыс. таких костюмов в сутки. В связи с этим правительство страны рассчитывает на импорт биозащитного оборудования.

По словам главы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, китайские специалисты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Также остается неустановленным, насколько опасными могут быть мутации вируса.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, число заболевших — более 2 тыс. человек. 56 случаев закончились летальным исходом.

К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

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