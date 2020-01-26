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Вирусолог предположил спад эпидемии коронавируса в Китае через 20 дней

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Фото: Global Look Press/Willie Siau
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Эффект от мер, принимаемых властями Китая по профилактике эпидемии нового типа коронавируса, будет заметен через 20 дней и темпы распространения вируса могут замедлиться, заявил 26 января китайский вирусолог, академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй.

«Увеличение числа подтвержденных случаев заражения произошло за счет людей, которые заразились 20 дней назад. Темпы распространения эпидемии могут замедлиться через 20 дней благодаря принимаемым мерам по профилактике вируса», — цитирует его Xinhua.

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По словам вирусолога, большинство пациентов, которые находятся в критическом состоянии, также больны другими заболеваниями и у них нарушена иммунная система.

Ранее в этот же день стало известно, что число летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, увеличилось до 57.

До этого сообщалось о 2002 заболевших и 56 умерших.

В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

По словам главы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, китайские специалисты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Также остается неустановленным, насколько опасными могут быть мутации вируса.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

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