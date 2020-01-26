Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 57

Число летальных исходов пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, увеличилось до 57. Число подтвержденных случаев заболевания — 2027. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Ванъи».

Ранее говорилось о 2002 заболевших и 56 умерших.

В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

По словам главы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, китайские специалисты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Также остается неустановленным, насколько опасными могут быть мутации вируса.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.