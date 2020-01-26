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В Гонконге из-за коронавируса закрылись «Диснейленд» и «Океанский парк»

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Два крупных развлекательных комплекса Гонконга — «Диснейленд» и «Океанский парк» — с 26 января временно закрыты для посетителей на фоне угрозы распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайтах центров.

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«В ответ на указ правительства об уровне экстренного реагирования на острые респираторные заболевания, связанные с новым возбудителем инфекции, ставя безопасность наших гостей и сотрудников на первое место, «Океанский парк» будет временно закрыт с сегодняшнего дня (26 января) до дальнейшего уведомления», — заявили в администрации развлекательного комплекса.

Подобное заявление опубликовал и «Диснейленд», уточнив, что отели на его территории будут оставаться открытыми.

26 января стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек. При этом число погибших от вируса по-прежнему составляет 56 человек. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов. По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

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