ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество быть готовым к возможной пандемии коронавируса. Беспокойство вызывает число подтвержденных случаев заражения в Иране, Южной Корее и Италии — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он подчеркнул, что пока ситуация с коронавирусом не достигла критического уровня, но обладает потенциалом пандемии. Сейчас неконтролируемого распространения вируса в мире не происходит.