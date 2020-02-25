«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает корпоративное издание завода.

Отмечается, что приказ издан с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках комплектующих из Китая из-за эпидемии коронавируса.

В пресс-службе ПАО «КамАЗ» корреспонденту «Известий» сообщили, что подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании.

«Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения», — говорится в сообщении ПАО «КамАЗ».

19 февраля сообщалось, что «КамАЗ» представил новый бескабинный беспилотный грузовик с электрическим силовым агрегатом, который получил название «Челнок».

Новый электромобиль может использоваться как грузовик для логистических комплексов, но о перспективе вывода на дороги общего пользования говорить рано.