ЦОДД назвал основные причины ДТП в Москве в январе

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий в российской столице в январе 2020 года стали превышение скорости, невнимательность и непропуск пешеходов. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник, 25 февраля.

Всего в январе в Москве было зафиксировано 925 ДТП с пострадавшими. В дорожных авариях погибли 26 человек, еще 857 получили ранения различной степени тяжести.

В июле 2019 года заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что Москва является самым безопасным городом в России для участников дорожного движения. По словам чиновника, основной причиной аварий с пострадавшими в РФ является превышение скорости.

12 февраля стало известно, что в Москве в 2019 году жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 440 человек. Эта цифра на 5,4% ниже показателя 2018 года.