Прямой эфир

ЦОДД назвал основные причины ДТП в Москве в январе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий в российской столице в январе 2020 года стали превышение скорости, невнимательность и непропуск пешеходов. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник, 25 февраля.

Всего в январе в Москве было зафиксировано 925 ДТП с пострадавшими. В дорожных авариях погибли 26 человек, еще 857 получили ранения различной степени тяжести.

В июле 2019 года заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что Москва является самым безопасным городом в России для участников дорожного движения. По словам чиновника, основной причиной аварий с пострадавшими в РФ является превышение скорости.

12 февраля стало известно, что в Москве в 2019 году жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 440 человек. Эта цифра на 5,4% ниже показателя 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Женеве дебютирует гибридный Volkswagen Touareg R
Названа средняя цена кроссовера с пробегом в России в 2019 году
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020