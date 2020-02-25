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Названа средняя цена кроссовера с пробегом в России в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Средняя цена кроссовера с пробегом в РФ по итогам 2019 года составила 827 тыс. рублей. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Самым продаваемым кроссовером с пробегом в 2019 году стала отечественная модель Lada 4×4. На втором месте по количеству сделок находится Chevrolet Niva, на третьем — Kia Sportage.

Отмечается, что кроссоверы занимают 18,7% российского рынка автомобилей с пробегом.

В тройку городов с самой большой долей кроссоверов среди проданных машин с пробегом вошли Москва (27%), Новосибирск (26,5%) и Красноярск (24,9%).

21 февраля сообщалось, что в России по состоянию на 1 января 2020 года насчитывалось 52,9 млн автомобилей.

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