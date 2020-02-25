В Женеве дебютирует гибридный Volkswagen Touareg R

Компания Volkswagen представит в марте этого года на автосалоне в Женеве (Швейцария) новый кроссовер Touareg R с гибридной силовой установкой. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Motor1.

Отмечается, что автомобиль получит трехлитровый бензиновый двигатель мощностью 326 л.с. и 130-сильный электромотор. Суммарная мощность гибридной установки составит 456 л.с.

Ожидается, что разгон до 100 км/ч у кроссовера займет около пяти секунд, а максимальная скорость составит порядка 250 км/ч. Исключительно на электротяге автомобиль сможет проехать до 50 км.

Новый Volkswagen Touareg R оснастят 21-дюймовыми колесами, информационно-развлекательной системой с 15-дюймовым сенсорным дисплеем и кожаным салоном.

Продажи модели на европейском рынке начнутся во второй половине этого года.

21 февраля сообщалось, что Volkswagen представил в Германии новое поколение модели Caddy.