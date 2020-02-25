Вирусный шторм: что ждет российский фондовый рынок из-за COVID-19

Ситуация с развитием эпидемии COVID-19 в мире в долгосрочной перспективе не окажет критического влияния на российский фондовый рынок . Несмотря на то что 25 февраля отечественные площадки просели на 5%, а днем раньше 500 богатейших людей мира за день потеряли $139 млрд, к концу недели ситуация должна стабилизироваться, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики. По их оценкам, индекс Мосбиржи может колебаться на уровне 2950–2980 пунктов, а индекс РТС — приблизиться к отметке 1425 пунктов. Но эксперты считают, что для развивающегося рынка это скорее легкая коррекция, а не обвал.

Адекватная реакция

Российский рынок акций во вторник, 25 февраля, вслед за обвалом мировых площадок также продемонстрировал падение. После открытия торгов индексы Московской биржи и РТС снизились на 1,4% — до отметки 3062,01 и 1503,51 пункта соответственно. К 18:00 мск индекс Мосбиржи торговался на отметке 3026,46 пункта, в целом потеряв 2,56%. Индекс РТС при этом опустился на 4% и составил 1463,30 пункта. Причиной такого поведения рынков стал рост опасений по поводу эпидемии коронавируса.

Снижение российских биржевых индикаторов не критично и поводов для паники нет, считает аналитик «Финама» Сергей Дроздов . Он пояснил, что фондовый рынок РФ относится к развивающимся, для них характерна повышенная волатильность, поэтому отклонение значений индексов в пределах 5% считается стандартным , учитывая внешний негативный фон. По словам эксперта, на отечественную площадку не столько повлияла ситуация со вспышкой COVID-19, сколько спекулятивный капитал крупных и средних зарубежных фондов, а также реакция их инвесторов на изменения на мировых рынках.

К концу этой недели, по мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, Московская биржа закроется на уровне 3085-3140 пунктов, что выше текущих значений. Цена на нефть составит $54,40–58,45 за баррель, курс национальной валюты будет на уровне 63,65–65,40 руб./$.

ф1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Масштаб падения на рынке акций выглядит адекватным происходящему в мире, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Однако эксперт считает, что в отсутствие сигналов о достижении пика распространения заболевания риски замедления роста мировой экономики продолжат влиять на настроения рынка. В ответ на ухудшение ситуации центробанки могут усилить стимулы для поддержания рынков. По словам Сергея Суверова, если ситуация не развернется к улучшению в первой половине весны, деструктивное влияние вируса продолжит всё более выраженно сказываться на многих сферах, включая туризм, транспорт и торговлю.

Пока главным антирекордом российского рынка остается обвал 2008 года. Тогда произошло падение отечественных бенчмарков, а из-за отклонения значений индексов свыше 10% регулятор закрывал торги на площадках на несколько дней, напомнил Сергей Дроздов. В 2008-м индекс РТС с отметки 2000 пунктов в августе опустился ниже 600 к началу декабря. Тогда же индекс Мосбиржи упал в три раза — с 1500 пунктов в августе до 513 в конце октября, поделился аналитик «БКС Премьер».

Впрочем, по оценкам экспертов, если на западных площадках не ослабнут связанные с коронавирусом минорные настроения, в ближайшее время индекс Мосбиржи может выйти за границу коридора 3040–3150 пунктов и просесть до уровня 2950–2980, а индекс РТС — приблизиться к отметке в 1425 пунктов. Аналитики считают, что такое снижение укладывается в рамки стандартной коррекции. Динамика на рынке акций продолжит зависеть от ситуации на зарубежных площадках, цен на нефть и геополитики.

Под девизом Risk-off

500 богатейших людей мира из-за снижения биржевых индексов на фоне коронавируса за 24 февраля потеряли в общей сложности $139 млрд , подсчитало Bloomberg. Это самое заметное падение уровня благосостояния бизнеса с октября 2016 года, когда агентство начало составлять рейтинг. Так, основатель Amazon Джефф Безос и глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно лишились по $4,8 млрд, владелец Zara Амансио Ортега потерял $4 млрд, создатель Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд.

ф2 Основатель Amazon Джефф Безос Фото: REUTERS/Katherine Taylor/File Photo

Падение рынков сильно ударило и по акциям операторов круизных линий — Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. — они подешевели примерно на 9%. Также можно наблюдать и проблемы с поставками электроники и небольшой бытовой техники из Китая, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Правда складские запасы, по его словам, еще не исчерпаны, что пока спасает положение.

Аналитик добавил, что другие вендоры, прежде всего китайские бренды второго эшелона, например Xiaomi и Oppo, уже теряют долю на рынке. Дальнейшее распространение вируса приведет к снижению покупательской активности, что затронет прежде всего именно рынок электроники и техники, считает эксперт.

Нынешняя неделя пройдет у инвесторов под девизом Risk-off, сказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов . По его словам, преимущественно страдают автомобильная промышленность, электроника, туристическая отрасль, авиация, а также люксовый сегмент и ритейл. С точностью оценить потери пока трудно, добавил он.

В Huawei, Apple, Samsung на момент публикации не ответили на запросы «Известий». В МТС и «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»), «Яндексе» и Mail.Ru Group отказались от комментариев.

В онлайн-ритейле пока не делают прогнозов о том, насколько ситуация с коронавирусом повлияет на их работу. В пресс-службе Lamoda сообщили, что опрашивают всех своих поставщиков, у которых есть большая доля закупок в Китае, насколько критична ситуация. Там добавили, что поставка коллекции весна-лето не пострадает, так как она уже на пути к продавцам. Сложности могут возникнуть с сезоном осень-зима, так как многие заводы в Китае закрыты.

На российском рынке сильнее всего снижались акции «Яндекса» — на 6,8%, QIWI — на 6,11%, «Аэрофлота» — на 4,75% и «М.Видео» — на 4,09%.

ф3 Главный офис компании «Яндекс» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Главной причиной паники на рынке аналитик ИК «Иволга Капитал» Георгий Добринский назвал неопределенность . Он отметил: инвесторам всё тяжелее оценить экономический ущерб от вируса, также добавляет опасений и его распространение в Европе. Под удар попадают крупные компании, у которых большая клиентская база на азиатском рынке: Apple, Amazon и другие гиганты. А также отрасли логистики, туризм, авиа- и морские перевозки.

— Такая резкая реакция рынка движима скорее эмоциями, страхом, нежели чем сухими расчетами. Инвесторы фиксируют прибыль, чтобы взять тайм-аут и спокойно определиться, что делать с деньгами. Несомненно, на этом фоне растут защитные инструменты, — считает эксперт.

Впрочем, резкое падение вряд ли будет «переломным моментом», добавляет Георгий Добринский. Скорее, это точка локальной коррекции, от которой рынки продолжат свое движение. Особенно на фоне первых новостей о создании действующей вакцины, добавил он.