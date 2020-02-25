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Вирусный шторм: что ждет российский фондовый рынок из-за COVID-19

Московская биржа отыграет падение к концу недели, уверены эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вирусный шторм: что ждет российский фондовый рынок из-за COVID-19
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2020-02-25 18:08:47
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Ситуация с развитием эпидемии COVID-19 в мире в долгосрочной перспективе не окажет критического влияния на российский фондовый рынок. Несмотря на то что 25 февраля отечественные площадки просели на 5%, а днем раньше 500 богатейших людей мира за день потеряли $139 млрд, к концу недели ситуация должна стабилизироваться, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики. По их оценкам, индекс Мосбиржи может колебаться на уровне 2950–2980 пунктов, а индекс РТС — приблизиться к отметке 1425 пунктов. Но эксперты считают, что для развивающегося рынка это скорее легкая коррекция, а не обвал.

Адекватная реакция

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Российский рынок акций во вторник, 25 февраля, вслед за обвалом мировых площадок также продемонстрировал падение. После открытия торгов индексы Московской биржи и РТС снизились на 1,4% — до отметки 3062,01 и 1503,51 пункта соответственно. К 18:00 мск индекс Мосбиржи торговался на отметке 3026,46 пункта, в целом потеряв 2,56%. Индекс РТС при этом опустился на 4% и составил 1463,30 пункта. Причиной такого поведения рынков стал рост опасений по поводу эпидемии коронавируса.

Снижение российских биржевых индикаторов не критично и поводов для паники нет, считает аналитик «Финама» Сергей Дроздов. Он пояснил, что фондовый рынок РФ относится к развивающимся, для них характерна повышенная волатильность, поэтому отклонение значений индексов в пределах 5% считается стандартным, учитывая внешний негативный фон. По словам эксперта, на отечественную площадку не столько повлияла ситуация со вспышкой COVID-19, сколько спекулятивный капитал крупных и средних зарубежных фондов, а также реакция их инвесторов на изменения на мировых рынках.

К концу этой недели, по мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, Московская биржа закроется на уровне 3085-3140 пунктов, что выше текущих значений. Цена на нефть составит $54,40–58,45 за баррель, курс национальной валюты будет на уровне 63,65–65,40 руб./$.

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Биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Масштаб падения на рынке акций выглядит адекватным происходящему в мире, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Однако эксперт считает, что в отсутствие сигналов о достижении пика распространения заболевания риски замедления роста мировой экономики продолжат влиять на настроения рынка. В ответ на ухудшение ситуации центробанки могут усилить стимулы для поддержания рынков. По словам Сергея Суверова, если ситуация не развернется к улучшению в первой половине весны, деструктивное влияние вируса продолжит всё более выраженно сказываться на многих сферах, включая туризм, транспорт и торговлю.

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Пока главным антирекордом российского рынка остается обвал 2008 года. Тогда произошло падение отечественных бенчмарков, а из-за отклонения значений индексов свыше 10% регулятор закрывал торги на площадках на несколько дней, напомнил Сергей Дроздов. В 2008-м индекс РТС с отметки 2000 пунктов в августе опустился ниже 600 к началу декабря. Тогда же индекс Мосбиржи упал в три раза — с 1500 пунктов в августе до 513 в конце октября, поделился аналитик «БКС Премьер».

Впрочем, по оценкам экспертов, если на западных площадках не ослабнут связанные с коронавирусом минорные настроения, в ближайшее время индекс Мосбиржи может выйти за границу коридора 3040–3150 пунктов и просесть до уровня 2950–2980, а индекс РТС — приблизиться к отметке в 1425 пунктов. Аналитики считают, что такое снижение укладывается в рамки стандартной коррекции. Динамика на рынке акций продолжит зависеть от ситуации на зарубежных площадках, цен на нефть и геополитики.

Под девизом Risk-off

500 богатейших людей мира из-за снижения биржевых индексов на фоне коронавируса за 24 февраля потеряли в общей сложности $139 млрд, подсчитало Bloomberg. Это самое заметное падение уровня благосостояния бизнеса с октября 2016 года, когда агентство начало составлять рейтинг. Так, основатель Amazon Джефф Безос и глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно лишились по $4,8 млрд, владелец Zara Амансио Ортега потерял $4 млрд, создатель Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд.

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Джефф Безос

Основатель Amazon Джефф Безос

Фото: REUTERS/Katherine Taylor/File Photo

Падение рынков сильно ударило и по акциям операторов круизных линий — Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. — они подешевели примерно на 9%. Также можно наблюдать и проблемы с поставками электроники и небольшой бытовой техники из Китая, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Правда складские запасы, по его словам, еще не исчерпаны, что пока спасает положение.

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Аналитик добавил, что другие вендоры, прежде всего китайские бренды второго эшелона, например Xiaomi и Oppo, уже теряют долю на рынке. Дальнейшее распространение вируса приведет к снижению покупательской активности, что затронет прежде всего именно рынок электроники и техники, считает эксперт.

Нынешняя неделя пройдет у инвесторов под девизом Risk-off, сказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его словам, преимущественно страдают автомобильная промышленность, электроника, туристическая отрасль, авиация, а также люксовый сегмент и ритейл. С точностью оценить потери пока трудно, добавил он.

В Huawei, Apple, Samsung на момент публикации не ответили на запросы «Известий». В МТС и «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»), «Яндексе» и Mail.Ru Group отказались от комментариев.

В онлайн-ритейле пока не делают прогнозов о том, насколько ситуация с коронавирусом повлияет на их работу. В пресс-службе Lamoda сообщили, что опрашивают всех своих поставщиков, у которых есть большая доля закупок в Китае, насколько критична ситуация. Там добавили, что поставка коллекции весна-лето не пострадает, так как она уже на пути к продавцам. Сложности могут возникнуть с сезоном осень-зима, так как многие заводы в Китае закрыты.

На российском рынке сильнее всего снижались акции «Яндекса» — на 6,8%, QIWI — на 6,11%, «Аэрофлота» — на 4,75% и «М.Видео» — на 4,09%.

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Офис Яндекса

Главный офис компании «Яндекс»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главной причиной паники на рынке аналитик ИК «Иволга Капитал» Георгий Добринский назвал неопределенность. Он отметил: инвесторам всё тяжелее оценить экономический ущерб от вируса, также добавляет опасений и его распространение в Европе. Под удар попадают крупные компании, у которых большая клиентская база на азиатском рынке: Apple, Amazon и другие гиганты. А также отрасли логистики, туризм, авиа- и морские перевозки.

— Такая резкая реакция рынка движима скорее эмоциями, страхом, нежели чем сухими расчетами. Инвесторы фиксируют прибыль, чтобы взять тайм-аут и спокойно определиться, что делать с деньгами. Несомненно, на этом фоне растут защитные инструменты, — считает эксперт.

Впрочем, резкое падение вряд ли будет «переломным моментом», добавляет Георгий Добринский. Скорее, это точка локальной коррекции, от которой рынки продолжат свое движение. Особенно на фоне первых новостей о создании действующей вакцины, добавил он.

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