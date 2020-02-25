Администрация США запросит $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация Дональда Трампа запросит у конгресса дополнительно $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом COVID-2019. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

Отмечается, что дополнительный бюджетный запрос поступил в американский законодательный орган вечером в понедельник, 24 февраля (утро вторника по мск).

Источники издания отметили, что около $1,5 млрд пойдут на противостояние эпидемии, более $1 млрд планируется выделить на разработку от коронавируса.

На данный момент в Соединенных Штатах отмечено 14 случаев коронавируса. Кроме того, 39 американских граждан были эвакуированы из-за границы и помещены в карантин.

31 декабря 2019 года стало известно о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Власти Китая проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус, получивший официальное название COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тыс. человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тыс. Количество заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.