В Чехии рассказали о действиях в случае эпидемии коронавируса

Власти Чехии начнут закрывать города и села для въезда и выезда по примеру Италии в случае обнаружения в стране случаев заражения новым коронавирусом. Об этом заявил глава чешского минздрава Адам Войтех в понедельник, 24 февраля.

По словам Войтеха, чешские законы разрешат в случае опасности закрыть города и села в стране так же, как это делают власти в Италии. «Ситуация в Италии вызывает беспокойство. Сегодня в ходе телеконференции вместе с представителями других европейских стран мы надеемся получить от итальянских коллег более подробную информацию о ситуации у них с коронавирусом», — приводит слова главы чешского минздрава «РИА Новости».

Заместитель Войтеха Роман Примула отметил, что множество любителей лыжного спорта из Чехии отправляются зимой в Италию. Он подчеркнул, что чешские власти должны быть готовы в тому, что в стране могут появиться случаи заболевания новым коронавирусом. «Кроме прочего, проблема еще и в том, что значительная часть зараженных не имеет никаких признаков заболевания», — добавил он.

Ранее 24 февраля число жертв коронавируса в Италии увеличилось до шести. Последней, на данный момент, умерла женщина, которая страдала от онкологического заболевания. Заражение коронавирусом могло усугубить ее состояние.

15 февраля первый человек умер от коронавируса в Европе. Им стал 80-летний турист из Китая. Он прилетел во Францию, чтобы увидеть мир.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, болезнь распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля, погибли от инфекции 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.