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Жители Ломбардии в Италии скупили все продукты из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Жители городов области Ломбардия на севере Италии скупили практически все продукты в местных магазинах на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 24 февраля.

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Так, накануне люди до позднего вечера стояли в очередях в супермаркетах. Как правило, в их тележках были продукты длительного хранения, например макароны и консервы. Обычно такую картину можно наблюдать в предрождественские дни.

С доставкой продуктов на дом также возникли проблемы. По словам местной жительницы по имени Кристиана, если раньше заказы привозили в течение нескольких часов, то теперь не ранее чем через день.

Президент Ломбардии Аттилио Фонтана призвал местных жителей не поддаваться панике на фоне распространения коронавируса и «жить обычной жизнью, как это было прежде». Закупку продуктов про запас он назвал бессмысленным действием, заверив, что поставки продовольствия в магазины будут обеспечены.

По состоянию на 24 февраля в Италии коронавирусом COVID-19 заразились 219 человек, пятеро скончались. Двумя последними умершими оказались жители Ломбардии старше 80 лет. Ранее Фонтана признал, что власти не ожидали столь агрессивного распространения заболевания.

На фоне вспышки COVID-19 Австрия на несколько часов прекратила железнодорожное сообщение с Италией, власти Венеции закрыли для туристов собор Сан-Марко и досрочно завершили городской карнавал, а театр Ла Скала в Милане отменил все спектакли.

До 1 марта в Италии отменены спортивные, государственные и частные мероприятия, закрыты школы и музеи. В страну направляется совместная миссия представителей институтов Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания достигло 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

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