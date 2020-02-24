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Врачи в Казани обследовали россиян с Diamond Princess

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Восемь россиян, которые прибыли в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, находятся в хорошем состоянии, у них нет повышенной температуры. Об этом заявил агентству «РИА Новости» главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин в понедельник, 24 февраля.

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«Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех хорошее», — рассказал Гатауллин.

Он отметил, что всем пассажирам лайнера из России создали удобные условия для пребывания в больнице. Главврач подчеркнул, что постоянные проверки здоровья проходят и врачи учреждения.

Ранее, 23 февраля, восемь граждан России доставили из Японии в Казань. Им предстоит пройти карантин в течение 14 дней. По информации Минздрава РФ, у троих россиян, которые заразились коронавирусом на корабле, болезнь проходит в легкой форме и без осложнений.

Судно Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту вышло из японского города Йокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер вернулся в Йокогаму, однако его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин до 19 февраля.

На данный момент заболевание диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере, трое из них россияне. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания достигло 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

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