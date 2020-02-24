Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 24 февраля.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, медики успешно применяют китайские лекарства, которые не дают осложнений после применения. Также эффективным оказался советский препарат, который применяется в борьбе с малярией.

По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.

Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Препарат был известен как «Фавипиравир» или «Авиган». Еще одно лекарство — «Фавэйлавэй» — одобрено для продажи.

Также было объявлено о создании экспресс-теста, благодаря которому диагностика коронавируса занимает лишь 15 минут.

В том же месяце медики китайской провинции Хубэй пересмотрели метод диагностики. Теперь к зараженным относятся и те, кого ранее считали здоровыми. Из-за этого произошел резкий рост числа новых заболевших.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». По прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Также в ВОЗ обеспокоены числом заразившихся за пределами Китая — регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.