Коронавирус диагностировали у украинки в Италии

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован среди украинцев в Италии. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает итальянское издание Fanpage.

Речь идет о 26-летней девушке, проживающей в регионе Кампания. Отмечается, что в течение нескольких дней она плохо себя чувствовала. В среду украинку отправили в больницу, где у нее были взяты анализы на коронавирус, которые дали положительный результат.

Издание уточняет, что теперь наличие COVID-19 должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все контактировавшие с девушкой были помещены на карантин.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 450 человек, 12 человек умерли.

Ранее в четверг сообщалось, что первый случай заболевания COVID-19 официально зарегистрирован в Румынии.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и в других странах. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро дело обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.