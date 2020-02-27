Не ставят COVID: сдать анализ на коронавирус может не каждый

Вероятность проникновения COVID-19 на территорию России сильно возросла в связи с вспышкой заболевания в Италии и других странах, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, как выяснили «Известия», сейчас россияне практически не могут сдать анализ на коронавирус, если у них нет признаков респираторного заболевания. Аргументы о контактах с иностранцами из неблагополучных регионов, как показал эксперимент, не являются для врачей государственной системы здравоохранения весомыми. А частные клиники и лаборатории такой анализ вообще не делают. О том, как корреспондент «Известий» пытался провериться на коронавирус — в нашем материале.

Хождение по врачам

Справка «Известий» По данным счетчика издания China Daily Morning Post, на вечер 26 февраля число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире достигло 81 100, от болезни умерли 2 769 человек. Более трех тысяч заболели за пределами материковой части Китая. На втором месте после КНР по числу заболевших находится Южная Корея, где зарегистрирован 1 261 случай заболевания и 12 смертей. Далее в рейтинге следует судно Diamond Princess, вставшее на рейд у берегов Японии, на котором зафиксирован 691 случай заболевания и четыре летальных исхода. На четвертом месте антирейтинга — Италия, где заболели 323 человека, 11 скончались. Россия пока остается в числе стран, которые новый коронавирус почти не затронул. По сообщениям Роспотребнадзора, выявлены только два случая заболевания (у граждан КНР), и оба инфицированных уже выздоровели. Также врачи признали коронавирус у троих россиян, находящихся на карантине в Казани. Больные были доставлены в Россию 22 января во время эвакуации пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. COVID-19 был обнаружен у них во время нахождения на борту корабля.

«Известия» изучили все возможные способы проверить себя на COVID-19. Сначала мы обзвонили частные сети: «Медси», «Будь здоров» и «Поликлиника.ру». Везде ответили, что диагностику патогена не проводят, а если у пациента есть подозрения, что он мог заразиться, ему следует обратиться в государственную поликлинику по месту жительства. Независимые лаборатории «Инвитро» и «Гемотест» сообщили, что такой анализ не делают. Аналогично ответили и в Центре молекулярной диагностики НИИ эпидемиологии и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Тогда корреспондент «Известий» отправился в одну из районных поликлиник, где поделился с врачом своими «опасениями» о состоянии здоровья, и попросил направить на анализ. Терапевту аргументы показались неубедительными: осмотрев пациента, врач нашел признаки простуды, порекомендовал взять больничный, но направления на анализы так и не выдал. Правда, сообщил, что провериться на COVID-19 в Москве можно только в Инфекционной клинической больнице №1 ДЗМ.

Однако попасть в больницу оказалось невозможно: корреспондента «Известий» не пустили даже на территорию. Охрана разрешила лишь позвонить в приемное отделение, где сообщили, что анализ можно сдать только при госпитализации — для этого нужно прийти с паспортом и полисом и оформиться в стационар. Или вызвать скорую помощь, которая доставит его в медучреждение.

Звонок в консультативно-профилактическое отделение больницы также не добавил ясности.

— Врачи поликлиники обязаны были связаться с нами, предложить госпитализацию и дать направление, — сообщила сотрудница отделения. — Они не должны были отправлять вас решать вопрос самостоятельно.

rjh Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Последней попыткой стал звонок на горячую линию Роспотребнадзора. Там корреспонденту «Известий» рассказали, что провериться на новый коронавирус может каждый.

— Обращайтесь в районную поликлинику. Там должны забрать кровь и доставить к нам на исследование. У нас сейчас это поставлено на поток. Но в центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора нет лицензии на забор материала, поэтому забор и доставку осуществляют медицинские организации. Однако для анализа нужны показания. Если у вас есть повышенная температура, сообщите, что плохо себя чувствуете. А если в поликлинике отказываются взять анализ, требуйте и жалуйтесь, — посоветовала оператор горячей линии.

Таким образом, круг замкнулся.

Весомые аргументы

Как рассказал «Известиям» источник в руководстве одной из столичных поликлиник, сложившаяся во время нашего эксперимента ситуация не является нормой. Пациенту, заподозрившему у себя коронавирус, должны дать направление на госпитализацию и взять анализ. Просто так отпускать его терапевты не должны.

Видимо, все упирается в само понимание «подозрение на коронавирус». Так, Александр Семенов, один из врачей скорой помощи, рассказал «Известиям», что заболевание автоматически подозревают у всех граждан Китая с похожими респираторными признаками — медикам экстренных служб дано указание отвозить их в инфекционные больницы, в которых организован карантин.

— Также мы должны в обязательном порядке выяснять у всех больных историю их перемещений. Если пациент прибыл из региона, где зафиксированы вспышки коронавируса, и демонстрирует симптомы инфекции, то его необходимо госпитализировать. Сейчас есть установка на то, чтобы направлять в карантин всех иностранцев с температурой, прибывающих в аэропорты. Решение о госпитализации медики принимают в каждом конкретном случае, — рассказал врач скорой помощи.

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В Минздраве «Известиям» сообщили, что тест на новый коронавирус назначают при наличии показаний. Что является показаниями, там не уточнили, переадресовав все вопросы Роспотребнадзору.

Глава надзорного ведомства Анна Попова в среду после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории России, заявила, что сегодня случаи инфекции регистрируют у себя 39 стран, и поэтому возможность завоза COVID-19 в нашу страну, безусловно, возрастает.

А вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на заседании штаба договорились дополнительно дать поручение Минздраву совместно с Роспотребнадзором ещё раз взглянуть на систему реагирования на жалобы пациентов: чего не хватает, требуются ли дополнительные финансовые вложения или методологическая помощь, чтобы правильно организовать эту работу.

Кошмар ипохондриков

Как сообщил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов, сегодня в России не применяют никакие тесты, кроме ПЦР-диагностики (метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале. — «Известия»). Этот анализ и выполняют в лабораториях Роспотребнадзора.

В версиях, почему медучреждения медлят и отказывают гражданам в анализах, опрошенные «Известиями» эксперты разошлись.

кор Фото: Depositphotos

Как рассказал источник, знакомый с организацией производства теста на коронавирус, проблемы с забором анализов могут быть связаны с организационными моментами. По его словам, видов теста только два и их зарегистрировали буквально на днях, поэтому в Москве их может еще не быть. При этом они не дороже, чем аналогичные ПЦР-тесты на гепатит, ВИЧ и грипп — их стоимость от 500 до 1000 рублей.

Профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов, в свою очередь заявил, что в России пока официально зарегистрирована одна единственная тест-система для выявления коронавируса. Её разработал и производит ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». По словам эксперта, процедура тестирования довольно долгая: на нее требуется от четырех до шести часов. Сейчас эти тест-системы поставляют пока только в несколько диагностических центров Роспотребнадзора, на транспортировку проб в них тоже уходит время.

— Я думаю, что в будущем тест на наличие в организме коронавируса станет доступнее, и тогда появится возможность провериться платно, но пока, по моему мнению, все весьма рационально и правильно организовано, — заключил Сергей Нетесов.

Где этот тест

При этом назвать существующие тест-системы стопроцентной диагностикой нельзя, считает Иван Коновалов.

— Этот метод может давать ложно отрицательные диагнозы. Дело в том, что если забор биологического материала происходил из верхних дыхательных путей пациента, он может не показать коронавирус, если тот сконцентрирован в нижних. Более того, такие анализы сложны тем, что биоматериал должен забираться, храниться и перевозиться в абсолютно стерильной среде, — подчеркнул специалист. — Нам нужны более точные методики, основанные на иммунохимическом анализе (комплексное обследование, предназначенное для установления популяции клеток и перемещающихся иммунных комплексов. — «Известия»).

Пока нет информации о том, что такие диагностикумы (взвеси обезвреженных микроорганизмов, используемые в качестве антигенов для серологических реакций — «Известия») имеются в России.

— То, что тестов на коронавирус нет в продаже, и они контролируются Минздравом и Роспотребнадзором, абсолютно верно. Потому что может начаться паника среди населения. Ситуацию с выявлением болезни будет сложно регулировать, если люди начнут ставить диагнозы самостоятельно, — отметил вирусолог-вакцинолог Евгений Тимаков.

Специалисты также подчеркивают, что выявить вирус, который находится в инкубационном периоде, с помощью ПЦР-диагностики сложно. По последним данным, срок, когда болезнь протекает бессимптомно, достигает 27 дней, а не 14, как считалось раньше.