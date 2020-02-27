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Еще один случай заражения коронавирусом выявили в США

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Фото: TASS/DPA
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Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил о еще одном выявленном случае заражения коронавирусом в стране.

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По его словам, речь идет о 15-м случае заражения, связанном с зарубежными поездками «или контактами с теми, кто путешествовал», передает ТАСС.

«[Еще] три случая [заражения] есть среди американцев, возвращенных из Уханя, и 42 случая среди американцев, репатриированных с круизного лайнера Diamond Princess», — добавил министр.

Накануне сообщалось, что в США было подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом, среди них 40 — пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

Ранее Алекс Азар заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

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