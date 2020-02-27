Звучит Шенгеном: ЕС не обсуждает закрытие границ из-за коронавируса

Несмотря на распространение коронавируса, Евросоюз не рассматривает вопрос о закрытии границ в зоне Шенгена. Об этом «Известиям» сообщили в Совете Евросоюза . Там подчеркнули: возвращение к пограничному контролю предусмотрено в случае «серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности» и должно использоваться в крайнем случае. Тем временем, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе зарегистрированы 381 случай заражения и 12 летальных исходов — большинство из них приходится на Италию.

Вопрос вне повестки

Из-за широкого распространения COVID-2019 в Европе встал вопрос о возможном ограничении свободного передвижения граждан в Шенгенской зоне. Как заявила 25 февраля официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, страны Евросоюза имеют право «возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса». При этом подобные шаги «должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС», подчеркнула она.

Тем не менее, как сообщили «Известиям» в Совете ЕС, сейчас об этом речи не идет.

Граница_1 Итальянские солдаты проверяют документы на въезде в карантинную зону Фото: REUTERS/Yara Nardi

— Евросоюз на данный момент не рассматривает закрытие границ в Шенгенской зоне в ответ на вспышку коронавируса в Италии . Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступала с рекомендациями по ограничениям на поездки в Европе. Шенгенские правила дают странам право восстановить пограничный контроль в случае «серьезной угрозы государственной политике и внутренней безопасности». Это должно быть использовано как крайняя мера , ограничено по времени и сведено к минимуму исключительно для решения проблемы, — сказали в структуре. — При этом важно понимать, что тема закрытия границ касается всех 26 участников Шенгенской зоны, из которых 22 — это страны ЕС, а остальные четыре — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария — в объединение не входят.

Страны — участницы Шенгена имеют право в индивидуальном порядке закрывать свою государственную границу на срок до шести месяцев. В ответ на это Еврокомиссия дает свою оценку, но заблокировать решение она не может. К таким ограничениям страны прибегают регулярно. Например, сейчас по тем или иным причинам — террористическая угроза, преступность, неконтролируемая миграция — паспортный контроль до мая 2020 года на своих границах ввели Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Франция и Швеция . Границы также закрываются по соображениям безопасности, когда речь заходит о крупных международных мероприятиях: так, с ноября по декабрь 2019-го для проведения Конференции ООН по изменению климата контроль ввела Испания.

Граница_2 Закрытая на карантин школа в Вене, после того как один из учителей посетил Северную Италию Фото: REUTERS/Lisi Niesner

— В нынешней ситуации введение погранконтроля из-за эпидемии коронавируса возможно и легально, — отметил в беседе с «Известиями» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников. — Но насколько это целесообразно и вероятно, еще большой вопрос.

По оценке старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Елены Масловой, централизованное возобновление погранконтроля в Шенгенской зоне повлечет за собой огромные экономические издержки не только для самих стран-членов, но и для Евросоюза в целом.

Вторые в мире

По распространению коронавируса европейский регион сейчас занимает второе место после Азии. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к утру 26 февраля в Европе были зарегистрированы 381 случай заражения и 12 летальных исходов, из которых 322 и 11 соответственно приходятся на Италию. Следом идут Германия (18 случаев), Франция (14 и 1 летальный), Великобритания (13), Испания (7), Австрия (2) и по одному случаю в Бельгии, Финляндии, Хорватии, Швейцарии и Швеции. Большинство людей заразились уже непосредственно в европейских странах. Резкий скачок выявленных заболеваний пришелся на 22 февраля, и с каждым днем эти показатели растут.

Граница_3 Постояльцы отеля H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе, закрытого на карантин Фото: REUTERS/Borja Suarez

Тем временем говорить о том, что эпидемия касается исключительно Италии, было бы не совсем верно. По словам Елены Масловой, ученые из этой страны были одними из первых в Европе, кто стал исследовать коронавирус, и в целом их технологию диагностики сегодня можно считать одной из передовых . При этом меры по борьбе с заболеванием в Италии разнятся от региона к региону, а потому сейчас правительство Джузеппе Конте выступает за выработку единого стандарта.

— Они берут в разы больше проб, чем, скажем, это делают в соседней Франции, — отметила в беседе с «Известиями» эксперт. — Что касается масштабов, то причин у такой вспышки в Италии несколько. Во-первых, итальянцы сами активно диагностируют случаи. Во-вторых, при ограничении авиасообщения с Китаем не были запрещены транзитные рейсы, и таким образом носители вируса могли прибыть в Италию через третьи страны. И наконец, в северных регионах Италии (в частности, в Ломбардии), где выявлен очаг коронавируса, живет большая китайская диаспора.

Граница_4 Туристы в аэропорту Барселоны Фото: REUTERS/Nacho Doce

По оценке ECDC, риск того, что в Европе возникнут очаги инфекций, схожие с итальянским, — «от умеренного до высокого». При этом общую угрозу от коронавируса для Евросоюза и Соединенного Королевства расценивают «от низкой до умеренной». Сейчас ECDC находится в тесном контакте с Еврокомиссией, странами — членами ЕС, китайскими властями и другими государствами, а также взаимодействует с ВОЗ по части оценки рисков.