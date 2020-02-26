В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Минздрав Грузии подтвердил первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщила в среду, 26 февраля, на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщили телеканал «Рустави-2».

Вирус выявили у мужчины, прибывшего накануне из Ирана через Азербайджан. Пациент помещен в инфекционное отделение больницы, угрозы его жизни нет, отмечается в сообщении.

Ранее Грузия из соображений безопасности приостановила прямое авиасообщение с Китаем. В Иране, по состоянию на утро среды, зафиксировано 139 случаев заражения новым коронавирусом, 19 человек погибли.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 произошла в китайском 12-миллионном городе Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля, число пациентов с коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Скончались 2929 человек, число выздоровевших — 29 777.