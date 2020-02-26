У летевшего через Москву в Шанхай пассажира диагностирован коронавирус

У пассажира рейса Тегеран–Шанхай с пересадкой в Москве был выявлен коронавирус COVID-2019, сообщил 26 февраля Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района, пишет газета «Жэньминь Жибао».

Коронавирус нового типа был диагностирован у мужчины, 19 февраля вылетевшего из Ирана в аэропорт Шереметьево. Пассажир пользовался маской-респиратором. В Москве носитель вируса провел 16 часов, дожидаясь пересадки в капсульном отеле рядом с воздушной гаванью.

20 февраля путешественник вылетел из российской столицы и прибыл в аэропорт Пудун в Шанхае. Там мужчина провел два дня в гостинице, после чего сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу. Вечером 23 февраля заболевший поехал в город Чжунвэй.

Власти КНР на данный момент в срочном порядке ищут людей, вступавших в контакт с носителем вируса.

Ранее 26 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем и на авиационное сообщение будут продлены на месяц.

5 февраля Голикова сообщила, что все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля. Также будет введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском 12-миллионном городе Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число пациентов с коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 человек, число выздоровевших — 29 777.