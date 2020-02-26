Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ограничение не затронет рейсы компании «Аэрофлот» и его «дочки» «Авроры».



«С нуля часов 1 марта мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме «Аэрофлота» и «дочки» «Авроры». «Аврора» будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех наших граждан с территории ЮКР», — приводит ее слова ТАСС в среду, 26 февраля.



Голикова отметила, что самолеты «Аэрофлота» будут летать из Южной Кореи в Москву. Прилетающие граждане будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

Ранее в среду Голикова сообщила, что ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем и на авиационное сообщение будут продлены на месяц.



Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.