Ростуризм рекомендовал туристам не посещать ряд стран из-за коронавируса

В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии, Южной Корее и Иране Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в сообщении российской туристической организации, которое поступило «Известиям» в среду, 26 февраля.

Федеральное агентство по туризму также обращает внимание туроператоров и турагентов на необходимость обязательно сообщать туристам, которые собираются в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать туры в более благополучные в эпидемиологическом плане государства.

Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, постоянно контактирует с Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации будет оперативно сообщать о ней туроператорам, турагентам и туристам. Для туристов была открыта горячая линия, тел. (499) 678-12-03.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за COVID-19. По последним данным, в Южной Корее зафиксировали 997 случаев заражения коронавирусом и 10 случаев летального исхода.

Число жертв инфекции в Италии также достигло 10, а заразились 322 человека. В Иране заразились около 95 человек, а умерли 15 заболевших. Согласно данным на 26 февраля, число заболевших в Китае достигло 78 190 человек, в других странах — 2929. Всего выздоровели 29 777 больных, а умерло — 2929.

Вспышка COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась и на другие страны.