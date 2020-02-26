Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины опубликовало два мультфильма о том, что такое коронавирус и какие необходимо принимать меры, чтобы снизить вероятность заражения. Видеофайлы размещены 25 февраля на YouTube-канале и на сайте ведомства.

Гражданам Украины рекомендуют надевать медицинские маски и использовать другие средства индивидуальной защиты, особенно в медицинских учреждениях. Также необходимо чаще мыть руки с мылом или пользоваться дезинфицирующей жидкостью на основе спирта.

Кроме того, минздрав советует избегать контакта с людьми, у которых есть респираторные симптомы и повышенная температура, а также контакта с дикими животными, чтобы исключить заражение от них.

Также при появлении первых признаков простуды минздрав рекомендует сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из Уханя, их отвезли в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах, где местные жители встретили эвакуированных протестами, забросав автобус камнями и палками. Митинги переросли в столкновения с полицией, пострадали 10 человек, 24 были задержаны, возбуждено пять уголовных дел. Несмотря на заверения властей в здоровье эвакуированных, протесты против возвращения соотечественников из Китая проводились сразу в нескольких областях Украины. Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, сравнил страну со средневековой Европой, пишет «Газета.ру».

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным Госкомитета здравоохранения Китая на 26 февраля, число подтвержденных случаев коронавируса в КНР превысило 78 тыс., скончались 2715 человек.