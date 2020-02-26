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Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Роспотребнадзор распространил среди объектов общественного питания в Москве предписания, требующие усилить меры безопасности в связи с распространением по всему миру коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает газета «Ведомости».

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В соответствии с требованиями Роспотребнадзора персонал ресторанов, работающий с посетителями, должен носить медицинские маски, которые необходимо менять не реже, чем каждые три часа, в залах должны быть установлены бактерицидные лампы. Персонал обязали пользоваться кожными антисептиками.

Кроме этого, сотрудники должны каждый час дезинфицировать дверные ручки и кассовые аппараты, обеденные залы — утром и вечером, а мыть посуду — 90 минут при температуре не ниже 65 градусов. При этом учреждения общепита должны докладывать московскому управлению Роспотребнадзора о принятых мерах раз в неделю, сообщает РБК.

Подлинность документа, подписанного главным санитарным врачом по Москве Еленой Андреевой, подтвердили в сетях общественного питания «Макдоналдс», «Росинтер», а также гастропространстве «Депо».

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным Госкомитета здравоохранения Китая на 26 февраля, число подтвержденных случаев коронавируса в КНР превысило 78 тыс., скончались 2715 человек.

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