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Коронавирус у пациента в Бразилии подтвердился

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Фото: TASS/ZUMA
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Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в Бразилии также дал положительный результат. Об этом сообщила в среду газета Folha de San Paolo со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее 25 февраля минздрав Бразилии сообщил о первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у 61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в профильный институт.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, в Китае от коронавируса умерли 2715 человек, число заболевших превысило 78 тыс.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

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