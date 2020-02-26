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Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press
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Мэр американского города Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявил чрезвычайное положение на фоне обеспокоенности по поводу вспышки коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет The Hill.

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По словам мэра, хотя в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания, «глобальная картина быстро меняется» и необходимо «усилить готовность».

Чрезвычайное положение позволит городским властям собрать ресурсы и персонал и повысить способность быстрого реагирования на потенциальные случаи коронавируса в городе.

На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом, среди них 40 — пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

Ранее во вторник министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

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