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Названы безопасные на период эпидемии коронавируса страны для отдыха

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Фото: Global Look Press/Michael Nitzschke
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Контент-директор трэвел-издания The Points Guy UK Ники Кельвин составил список наиболее безопасных на период эпидемии коронавируса COVID-2019 стран для отдыха. Рейтинг 25 февраля опубликовало издание Express.

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В число безопасных направлений попадает Польша, где эксперт советует посетить города Краков и Вроцлав, а также Венгрия (Будапешт и Этьек) и Турция (Стамбул, Сельчук и Измир). Также в список вошли Барбадос, Ямайка и Мексика.

В напутствие путешественникам Кельвин дал несколько советов, как защитить себя от заражения коронавирусом во время поездки. Он обратил внимание на правила гигиены и напомнил туристам, что не стоит не прикасаться к лицу руками в общественных местах и лучше всегда иметь при себе дезинфицирующие салфетки. В эффективности медицинских масок эксперт усомнился.

Ранее 25 февраля сообщалось, что российские туроператоры начали получать от клиентов запросы на отмену туров в Италию из-за коронавируса. В посольстве РФ рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилию-Романье, являющиеся очаги распространения вируса, пишет «Газета.ру». Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 283 человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.

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