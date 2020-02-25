Глава Минздрава США назвал срок готовности вакцины от коронавируса

Разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Как он пояснил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США, медики хотят испытать множество вакцин. По словам Азара, на разработки предлагается направить $1 млрд, который запрошен дополнительно.

«Хотя непосредственный риск распространения коронавируса в США остается низким, в настоящее время в ряде стран, в том числе за пределами Азии, заболевание распространяется, что вызывает глубокую обеспокоенность», — цитирует Азара CNBC. Особую тревогу, по его словам, вызывают вспышки инфекции в Иране и Италии.

Политики обсуждали на слушаниях дополнительный бюджетный запрос в размере $2,5 млрд на борьбу новым коронавирусом, направленный в понедельник на Капитолийский холм администрацией США.

На данный момент в Соединенных Штатах отмечено 14 случаев коронавируса. Кроме того, 39 американских граждан были эвакуированы из-за границы и помещены в карантин.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.