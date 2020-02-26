Число жертв коронавируса в Китае достигло 2715

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая смерти от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом COVID-19. Таким образом, число жертв заболевания достигло 2715 человек. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заболевания, число подтвержденных случаев коронавируса в Китае превысило 78 тыс., более 29 тыс. человек излечились и выписались из больниц, передает «РИА Новости».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.