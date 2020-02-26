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Первый случай коронавируса предварительно выявлен в Бразилии

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Фото: REUTERS/Health Protection Agency
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Минздрав Бразилии сообщил во вторник, 25 февраля, о первом возможном случае коронавируса COVID-19 в стране. Предварительный тест дал положительный результат, образцы биоматериала пациента направлены для подтверждения в профильный институт.

Как отмечается в Twitter ведомства, 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из итальянской Ломбардии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса, поступил в клинику Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу 25 февраля.

Власти выясняют, с кем пациент контактировал из соседей, медработников и попутчиков. Всего в штате Сан-Паулу под подозрением на коронавирус находятся четыре человека. Ранее в регионе не подтвердилось 26 случаев.

Ранее 25 февраля в посольстве РФ рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилию-Романье, являющиеся очагами распространения вируса. Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек, погибли 10.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

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