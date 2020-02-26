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Пожилая итальянка лишилась €500 после дезинфекции дома от коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Жительница итальянской Болоньи стала жертвой мошенничества со стороны неизвестной, которая заявила о необходимости продезинфицировать ее дом из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает BolognaToday.

Пожилая 81-летняя женщина впустила в дом незнакомку, которая представилась государственной служащей. Она рассказала, что источником распространяющегося вируса COVID-2019 являются наличные деньги, а она занимается их обеззараживанием.

Доверчивая бабушка передала злоумышленнице €500, которая сразу после этого скрылась. Итальянка позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Ранее итальянское отделение международного красного креста предупредило граждан о телефонных аферах с участием лжеволонтеров организации, которые предлагали купить домашние тесты на коронавирус.

25 февраля в посольстве РФ рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилию-Романье, являющиеся очагами распространения вируса. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 283 человек, погибли семь человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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