Посольство РФ опровергло данные об ограничении полетов с Италией

Авиасообщение между Россией и Италией, несмотря на распространение коронавируса в нескольких итальянских городах, осуществляется без ограничений. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 февраля, сообщении на официальной странице посольства РФ в Италии в Facebook.

«Относительно появляющейся в ряде СМИ информации о якобы применении некоторых ограничительных мер для воздушных судов, задействованных на авиамаршрутах между Россией и Италией, сообщаем, что это не соответствует действительности. По информации, имеющейся в распоряжении посольства, регулярные авиарейсы между нашими странами осуществляются в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в российском диппредставительстве подчеркнули, что карантин был объявлен в 11 городах: Бертонико, Казальпустерленго, Кастельджерундо, Кастильоне Д’Адда, Кодоньо, Фомбио, Малео, Сан-Фьорано, Сомалья, Терранова дей Пассерини и Во.

Ранее в этот день сообщалось, что российские туроператоры начали получать от клиентов запросы на отмену туров в Италию из-за коронавируса. В посольстве РФ рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилию-Романье, являющиеся очагами распространения вируса. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 283 человек, погибли семь человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.