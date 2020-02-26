Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Вирус по-итальянски: жители страны опустошили полки супермаркетов
COVID-2019 захватил Ломбардию, Венето и направился в Палермо

В ведомстве напомнили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в этих странах зарегистрирован резкий рост числа заболевших.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 997 случаев заражения коронавирусом, десять человек умерли.

Число жертв коронавируса в Италии также достигло десяти, 322 человека заразились. В Иране число случаев заражения составляет около 95, при этом зафиксировано 15 летальных исходов.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек. Число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 78 тыс., при этом более 29 тыс. человек излечились и выписались из больниц.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус у пациента в Бразилии подтвердился
Пожилая итальянка лишилась €500 после дезинфекции дома от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020