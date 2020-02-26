Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в этих странах зарегистрирован резкий рост числа заболевших.

Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 997 случаев заражения коронавирусом, десять человек умерли.

Число жертв коронавируса в Италии также достигло десяти, 322 человека заразились. В Иране число случаев заражения составляет около 95, при этом зафиксировано 15 летальных исходов.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек. Число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 78 тыс., при этом более 29 тыс. человек излечились и выписались из больниц.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.