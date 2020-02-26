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СМИ сообщили о петиции южнокорейцев об импичменте президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 500 тыс. жителей Южной Кореи подписали петицию с требованием импичмента президента страны Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает в среду, 26 февраля, телеканал KBS со ссылкой на фотографию документа.

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Если петиция, размещенная на сайте Голубого дома, — администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти должны на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.

Составители документа призывают правительство полностью закрыть границу с Китаем и считают, что Мун Чжэ Ин следует интересам КНР, а не возглавляемой им страны. Телеканал со ссылкой на авторов петиции отмечает, что сначала Сеул отказался запретить въезд китайцам в Южную Корею, ссылаясь на международное законодательство, а когда инфекция распространилась по всему Китаю, ограничило въезд лишь для тех, кто посещал провинцию Хубэй.

В среду представитель южнокорейского МИДа призвал зарубежные страны не запрещать въезд иностранцам, которые посещали Республику Корея. Ранее 24 страны и региона ввели подобные ограничения на фоне распространения COVID-2019. Ряд запретов ввели в том числе Гонконг, Тайвань и Вьетнам.

В этот же день COVID-2019 впервые обнаружили у служащего вооруженных сил США в Южной Корее (USFK).

24 февраля южнокорейское министерство национальной обороны поместило в карантин 7,9 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения инфекции. Накануне этого 23 февраля лидер Южной Кореи заявил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего, «красного» уровня на фоне роста числа случаев заражения.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По данным на 26 февраля в Южной Корее насчитывается более 1,1 тыс. зараженных коронавирусом. В Китае заболели 78 190 человек, в других странах — 2929. Число выздоровевших достигло 29 777 человек, а умерших — 2929.

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