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Сеул призвал страны не вводить ограничения на въезд из Южной Кореи

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Сеул призвал зарубежные государства воздержаться от запрета на въезд иностранцев, побывавших в Республике Корея. Об этом со ссылкой на представителя южнокорейского МИДа сообщил телеканал KBC.

Ранее 24 страны и региона ввели подобные ограничения на фоне распространения коронавируса COVID-2019. Так, например, администрация Гонконга ввела полный запрет на въезд всех иностранцев, прибывших из Южной Кореи. Также всех прибывших начали помещать в обязательном порядке на двухнедельный карантин власти Тайваня. Во Вьетнаме на карантин будут отправлять всех, кто прибыл из города Тэгу и провинции Кенсан-Пукто.

Южнокорейский МИД пригласил дипломатов из 103 стран и призвал их воздержаться от принятия чрезвычайно жестких мер в отношения граждан, прибывших из Южной Кореи. На данный момент в стране насчитывается более 1,1 тыс. инфицированных.

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Ранее 26 февраля власти Китая поместили на карантин 94 пассажиров рейса OZ349 Сеул–Нанкин авиакомпании Asiana Airlines. Причиной послужила высокая температура, выявленная у трех человек на борту самолета.

В этот же день коронавирус нового типа COVID-2019 впервые был выявлен у солдата вооруженных сил США в Южной Корее (USFK).

24 февраля корейское министерство национальной обороны поместило в карантин 7,9 тыс. военнослужащих с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Власти изолировали всех, контактировавших с инфицированными, а также посещавших город Тэгу, где произошла вспышка заболевания.

23 февраля президент Мун Чжэ Ин сообщил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего — «красного» — уровня на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. На данный момент число летальных исходов в Китае достигло 2715.

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